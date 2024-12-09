Радио «Восток России 765 кГц» уйдёт на профилактику в Хабаровском крае

— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Ограничения будут вводиться в те часы, когда в эфире нет важных сообщений — всё согласовано с вещателями. Перенастройка бытовых приёмников не потребуется. Работы могут быть отменены или перенесены по погодным условиям, — сообщили в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ».