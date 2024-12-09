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Радио «Восток России 765 кГц» уйдёт на профилактику в Хабаровском крае

Станция замолчит в ряде населённых пунктов региона.

Источник: Reuters

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» в декабре, в рамках продолжения кампании по профилактике и текущему ремонту передающего оборудования, временно прекратит вещание телевидения и радио в ряде населённых пунктов Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения будут вводиться 10 и 12 декабря.

 — На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Ограничения будут вводиться в те часы, когда в эфире нет важных сообщений — всё согласовано с вещателями. Перенастройка бытовых приёмников не потребуется. Работы могут быть отменены или перенесены по погодным условиям, — сообщили в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ».

График кратковременных отключений телерадиосигнала

10 и 12 декабря:

10.12.2024.

Берёзовый, Солнечный район, с 10:00 до 11:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Бикин, Бикинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России 765 кГц».

Николаевск-на-Амуре, Николаевский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России 765 кГц».

Город Хабаровск, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России 765 кГц».

12.12.2024.

Вяземский, Вяземский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России 765 кГц».

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