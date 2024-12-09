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Башкирский Белебей вводит туристический налог

В Башкирии туристический налог введут семь городов.

Источник: Комсомольская правда

Седьмой город Башкирии решил с 2025 года ввести туристический налог. Такое решение приняли депутаты Белебея.

С 1 января в городе будет действовать ставка налога в один процент. В течение пяти лет размер налога вырастет до пяти процентов. Средства от турсборов планируют направить на развитие туризма в городе.

Напомним, ранее аналогичный налог был принят в шести городах республики: Кумертау, Стерлитамаке, Учалах, Бирске, Белорецке и Октябрьском.

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