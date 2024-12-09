Башкирский Белебей вводит туристический налог

Седьмой город Башкирии решил с 2025 года ввести туристический налог. Такое решение приняли депутаты Белебея.
С 1 января в городе будет действовать ставка налога в один процент. В течение пяти лет размер налога вырастет до пяти процентов. Средства от турсборов планируют направить на развитие туризма в городе.
Напомним, ранее аналогичный налог был принят в шести городах республики: Кумертау, Стерлитамаке, Учалах, Бирске, Белорецке и Октябрьском.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.