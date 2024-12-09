Врач Мирзабекян: мошенники могут использовать два вида гипноза

Гипноз может помочь в борьбе с зависимостью, тревожностью, страхами, фобиями и депрессией. Он направлен на улучшение самочувствия и расслабление. Недавно у меня была пациентка, которая попросила провести сеанс гипноза после автомобильной аварии. Она боялась садиться за руль, страх и паническая атака возникали при одной мысли об этом. В этом случае гипноз был просто необходим. Во время лечебного сна она представляла, что находится в машине. После двух сеансов она с радостью сообщила, что наконец-то села за руль и поехала.