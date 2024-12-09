В Крыму находки в древнем некрополе помогли ученым узнать об уровне жизни скифов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Амфоры, изделия из бронзы и серебра, монеты из драгоценных металлов нашли археологи во время раскопок в одном из могильников, где хоронили своих умерших скифы, населявшие Крым. Ученые считают, что это прольет свет на жизнедеятельность древнего народа, рассказал в беседе с ТАСС директор историко-архитектурного музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.
Некрополь «Перевальное» (Кучук Янкой) в Симферопольском районе, был случайно обнаружен в 1988 году на территории военного полигона во время строительных работ и относится к третьей четверти III-IV веков нашей эры. Исследовался экспедицией отдела археологии Крыма Института археологии Академии наук Украинской ССР в 1988—1990 годах. С тех пор раскопок не проводилось.
«В ходе раскопок нынешнего сезона были обнаружены амфоры, краснолаковая посуда, изделия из бронзы и серебра, монеты из драгоценных металлов, что говорит о зажиточном характере жизни тогдашнего населения. Там не было грязных, оборванных людей, которые там кусок хлеба изо рта друг у друга вырывали. Нет, у них вполне нормальная цивилизованная жизнь была такая. То есть они, по сути, обладали всем тем, что было у людей в том же Херсонесе Таврическом или в Боспорском царстве», — отмечает археолог.
Предположительно, в некрополе хоронили своих родных и близких позднескифское население, которое оборудовало себе поселения в предгорной и горной части нынешнего Симферопольского района. По всей видимости, они были вытеснены с прежних мест проживания в результате нашествия сарматских или иных племен и разрушения столицы поздних скифов Неаполя Скифского, который существовал в границах нынешнего Симферополя.
Население, очевидно, занималось скотоводством, отгоняя на лето скот на обширные пастбища горных плато Крыма, и земледелием, выращивая злаковые культуры.
Могильник, по его словам, был первым, обнаруженным в Крыму, некрополем позднеримского времени, имеет площадь примерно до 3 тыс. кв. м. К данном моменту исследовано 18 склепов, а также подбойных, грунтовых и плитовых могил.