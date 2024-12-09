В Крыму находки в древнем некрополе помогли ученым узнать об уровне жизни скифов

«В ходе раскопок нынешнего сезона были обнаружены амфоры, краснолаковая посуда, изделия из бронзы и серебра, монеты из драгоценных металлов, что говорит о зажиточном характере жизни тогдашнего населения. Там не было грязных, оборванных людей, которые там кусок хлеба изо рта друг у друга вырывали. Нет, у них вполне нормальная цивилизованная жизнь была такая. То есть они, по сути, обладали всем тем, что было у людей в том же Херсонесе Таврическом или в Боспорском царстве», — отмечает археолог.