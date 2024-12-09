Капремонт ГТС Айского водохранилища в Златоусте завершат к концу 2024 года

Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев проверил ход работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Айского водохранилища. Вместе с ним там побывали представители профильных отделов Минэкологии, администрации г. Златоуста и ряда других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства экологии.