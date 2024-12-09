Капремонт ГТС Айского водохранилища в Златоусте завершат к концу 2024 года

Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев проверил ход работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Айского водохранилища. Вместе с ним там побывали представители профильных отделов Минэкологии, администрации г. Златоуста и ряда других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства экологии.
«На сегодняшний день установлены два новых затвора, смонтирована площадка для аварийного затвора, возводятся металлоконструкции для здания подъемного механизма, ведется демонтаж верховой перемычки и засыпка обводного канала», — рассказал представитель подрядчика.
Игорь Гилев рекомендовал ответственному за ход работ ускорить производственные процессы и тщательнее следить за их выполнением.
«Капитальный ремонт ГТС Айского водохранилища в полном объеме будет завершен до конца 2024 года», — пояснил министр экологии по региону.
Работы по капитальному ремонту Айского водохранилища в Златоусте проводятся в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Для функционирования водохранилища в 2022—2023 гг. подрядчик провел земляные работы, включая строительство водосбросного канала для отвода воды во время паводка. Также построили перемычку — это позволит проводить ремонт сооружения.