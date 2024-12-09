Что изменилось в компенсации морального вреда при ДТП в Беларуси в 2024 году

Сказано, что изменения коснулись способа, размера компенсации морального вреда. Что касается компенсации, то она непосредственно осуществляется причинителем вреда в денежной форме добровольно или же в судебном порядке. Так, компенсировать моральный вред будет в результате ДТП будет водитель совершивший его, который виноват в причинении вреда, но сам водителем машины не является. Говорится, что при этом владелец источника повышенной опасности по-прежнему должен возместить имущественный вред, вред жизни, здоровью. Это связано с тем, что положения об ответственности за вред, который был причинен деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, не изменились.