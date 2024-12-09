Что изменилось в компенсации морального вреда при ДТП в Беларуси в 2024 году. Подробности изданию «Новости Столина» рассказала судья Брестского областного суда Татьяна Панасюк.
Сообщается, что 19 ноября 2024 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые в том числе регламентируют вопросы, касающиеся возмещения вреда при дорожно-транспортном происшествии. Согласно общему правилу, вред в полном объеме возмещает лицо, причинившее его или же иное лицо, на которое подобная обязанность возложена в силу закона.
Однако предусмотрены основания освобождения от возмещения вреда. К примеру, если вред возник по причине умысла потерпевшего, «вследствие действия непреодолимой силы либо вследствие грубой неосторожности потерпевшего при отсутствии вины причинителя вреда».
Сказано, что изменения коснулись способа, размера компенсации морального вреда. Что касается компенсации, то она непосредственно осуществляется причинителем вреда в денежной форме добровольно или же в судебном порядке. Так, компенсировать моральный вред будет в результате ДТП будет водитель совершивший его, который виноват в причинении вреда, но сам водителем машины не является. Говорится, что при этом владелец источника повышенной опасности по-прежнему должен возместить имущественный вред, вред жизни, здоровью. Это связано с тем, что положения об ответственности за вред, который был причинен деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, не изменились.
Еще одним изменением выступает норма, по которой при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда размер возмещений ущерба жизни и здоровью гражданина, в том числе допрасходов, расходов на погребение, в связи со смертью кормильца, может быть уменьшен или же в возмещении такого вреда может быть отказано.
Также изменения затронули и основания для компенсации морального вреда. Как и ранее, он будет компенсироваться вне зависимости от вины его причинителя, когда вред жизни или здоровью причинен источником повышенной опасности.
«Вместе с тем, при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в компенсации морального вреда может быть отказано», — сказано в сообщении.
Уточняется, что данные обстоятельства (речь идет про грубую неосторожность потерпевшего, отсутствие вины причинителя вредя) должны быть подтверждены необходимой совокупностью доказательства, подлежащих всесторонней оценке судом.
В сообщении указано, что во избежание споров в будущем факт возмещения денежной компенсации морального вреда в добровольном порядке должен подтверждаться доказательством. К примеру, это может быть письменная расписка потерпевшего с указанием даты, размера полученной денежной помощи от причинителя вреда в счет компенсации морального вреда.
Что касается размера компенсации морального вреда, то он может быть определен по соглашению между причинителем вреда и потерпевшим или же судом. Сказано, что закон не уточняет порядок определения размера компенсации морального вреда по соглашению между причинителем вреда и потерпевшим.
Уточняется, что данное соглашение должно иметь письменную форму. Также в нем должны быть указаны условия про срок и порядок выплаты компенсации морального вреда. Кроме того, в соглашении должны содержаться сведения о виде документа, который подтверждает выплату компенсации. Говорится, что, предусмотренные ранее законодателем критерии, которые оказывают влияние на определение размера денежной компенсации морального вреда судом (характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, разумность и справедливость), остались без изменений.
Ранее мы узнали, что изменится в законе о госрегистрации недвижимости, который затронет всех белорусов.
Тем временем МЧС Беларуси сказало, почему новогоднюю гирлянду нельзя включать на ночь.
Также мы писали, что прокуратура вмешалась в ремонт минского подъезда из-за почтовых ящиков.