Одни действия помогут разбогатеть, а другие — привлекут неприятности: зурхай от бурятского ламы с 9 по 15 декабря 2024

Но не стоит приобретать бывшую в употреблении технику, одежду, обувь, браться за любые начинания, посещать ЗАГС и кладбище. Также лама не рекомендует начинать строительство дома, печи, камина, стелить крышу, давать в долг, начинать новое дело, проект, бизнес, а также трогать заначку, которая отложена на черный день, снимать со счета деньги, брать средства из запасов. Также не стоит оказывать материальную помощь, начинать обучение и совершать крупные покупки. Не нужно высаживать растения, а любые начинания сулят несчастья, убытки. Стрижка волос — к болезни, упадку сил, резким переменам в настроении.