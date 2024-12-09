Одни действия помогут разбогатеть, а другие — привлекут неприятности: зурхай от бурятского ламы с 9 по 15 декабря 2024

Зурхай на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 9 декабря, понедельник.
Первый день недели можно смело посвятить занятиям животноводством, культурой, наукой, путешествиям, переездам, военным и судебным делам.
Но не стоит приобретать бывшую в употреблении технику, одежду, обувь, браться за любые начинания, посещать ЗАГС и кладбище. Также лама не рекомендует начинать строительство дома, печи, камина, стелить крышу, давать в долг, начинать новое дело, проект, бизнес, а также трогать заначку, которая отложена на черный день, снимать со счета деньги, брать средства из запасов. Также не стоит оказывать материальную помощь, начинать обучение и совершать крупные покупки. Не нужно высаживать растения, а любые начинания сулят несчастья, убытки. Стрижка волос — к болезни, упадку сил, резким переменам в настроении.
Удача придет людям, которые родились в годы Овцы и Собаки.
Зурхай на 10 декабря, вторник.
Хороший день для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, бизнесом, судебными и военными делами. Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование исполнит многие желания. Инвестиции, вложения и вклады обещают хорошую прибыль и выгоду.
Заключение сделок, договоров, соглашений, проведение деловых встреч, переговоров, знакомства будут весьма удачными.
Но это не лучшее время для путешествий, переездов, многих начинаний, покупки машины и брачных дел. Успешными будут люди, которые появились на свет в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. Не сложатся дела у людей, которые родились в годы Обезьяны и Курицы.
Зурхай на 11 декабря, среда.
Смело можно заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправляться в путешествия, переезжать, вступать в брак. Приготовление лекарство и домашних блюд, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. Водные и косметические процедуру будут полезны для женского и мужского здоровья, также для нервной и психической систем. Многие начинания будут успешными.
Чтобы не испытывать судьбу, не стоит заниматься закладкой фундамента, земляными работами, охотничьими, судебными и военными делами.
Люди, родившиеся в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи ощутят прилив сил.
День будет непростым для тех, кто появился на свет в годы Змеи и Коня.
Зурхай на 12 декабря, четверг.
Хороший день для фермеров, садоводов и тех, кто займется культурой, наукой, торговлей, военными, судебными и похоронными делами. Посадка растений и уход за ними продлят жизнь. А занятия йогой и духовными практики приведут к успеху.
Но не стоит браться за многие начинания, отправляться в путешествия, совершать крупные покупки, вклады и инвестиции, посещать ЗАГС. Стрижка волос — к болезни, кашлю, простуде.
Люди, родившиеся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы смогут усилить свое влияние. А те, кто появился на свет под знаком Коровы, Дракона, Овцы и Собаки услышат много неприятного.
Зурхай на 13 декабря, пятница.
В пятницу уверенно беритесь за занятия животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправляйтесь в путешествия, переезжайте, похоронными, военными и судебными делами. Стрижка волос — к радости.
Но это не удачный день для того, чтобы браться за любые начинания, закладывать фундамент и проводить свадебные церемонии. Лама не рекомендует начинать лечение или менять его курс. Также не стоит проводить детские мероприятия, отмечать дни рождения и другие важные события, обучать малышей новым навыкам.
Люди, которые родились в годы Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы смогут избежать неприятностей. А вот для тех, кто появился на свет в годы Тигра, день не сложится.
Зурхай на 14 декабря, суббота.
Субботний день можно посвятить занятиям животноводством, путешествиям, переездам, культурой, наукой, торговлей и похоронными делами. Удачными будут крупные покупки. Стрижка волос сулит богатство.
Но это неблагоприятный период для того, чтобы браться за многие начинания, работать с растениями, покупать бывшую в употреблении технику, одежду, обувь, принимать участие в брачных церемониях, заниматься судебными, охотничьими и военными делами.
Люди, которые родились в годы Коровы, Тигра и Зайца, могут обрести что-то полезное. Не сложатся дела у людей, родившихся в годы Мыши и Свиньи.
Зурхай на 15 декабря, воскресенье.
Последний день благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, путешествий, благотворительности, решений вопросов, связанных с военными и судебными делами. Приручение, дрессировка животных, посадка растений и уход за ними будут весьма полезны для нервной, психической систем. Стрижка волос — к благополучию.
Но это не лучшее время для того, чтобы браться за любые начинания, закладывать фундамент, участвовать в скачках, гонках, заниматься экстримом, ездить на охоту, посещать ЗАГС и кладбище. Рубка дерева, куста может привести к увечьям и переломам. Также лама не рекомендует проводить застолья и встречи с родственниками.
День будет удачным для людей, которые родились в годы Дракона.