В Новосибирске на уборку улиц в первую смену вышла 221 машина спецтехники

Зима в Новосибирске окончательно зашла в свои права: на выходных снегом занесло город и область, необходима экстренная помощь спецтехники, чтобы выбраться из снежного коллапса. В пресс-службе мэрии сообщили что на данный момент в городе работает 221 машина спецтехники. Уборка производится в разных районах города, на правом и на левом берегу.