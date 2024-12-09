В Новосибирске на уборку улиц в первую смену вышла 221 машина спецтехники

Зима в Новосибирске окончательно зашла в свои права: на выходных снегом занесло город и область, необходима экстренная помощь спецтехники, чтобы выбраться из снежного коллапса. В пресс-службе мэрии сообщили что на данный момент в городе работает 221 машина спецтехники. Уборка производится в разных районах города, на правом и на левом берегу.
Работы идут на улицах: Ипподромской, Жуковского, Нарымской, Плановой, Станиславского, Тюменской, Аникина, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Мясниковой, Гребенщикова, Кирова, Никитина, Арбузова, Смоленской, Вересаева, Ласточкина, Одоевского, Выборной, на разъезде Иня, Красном проспекте, проспектах Димитрова и Дзержинского, Мочищенском шоссе.
Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперты прогнозируют сокращение продаж легковых авто в следующем году.