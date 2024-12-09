Жители Приангарья могут принять участие в подготовке и обсуждении Стратегии развития образования

Он напомнил, что подготовка документа ведется по поручению президента страны Владимира Путина. В ходе совещания выступили участники десяти из 14 рабочих групп и представили результаты на текущий момент.
«Это беспрецедентная по масштабу работа, в которую вовлечено около 500 экспертов. В их числе — педагоги, ректоры, депутаты Государственной Думы, представители бизнеса, учащиеся и молодежь. Свои предложения может направить каждый с помощью портала “Госуслуги”. Стратегический документ, который так или иначе касается практически каждого гражданина в стране, будет представлен в марте следующего года. Он определит основные векторы развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обозначил основные задачи при подготовке стратегического документа: анализ текущего состояния, изучение статистики, оценка общественного мнения и выявление проблем, которые либо дополняют уже известные вызовы, либо раскрывают новые направления, требующие внимания.
«Мы продолжаем подготовку рабочих материалов к тексту Стратегии. У нас создано 14 рабочих групп. В них вошли региональные руководители, ученые, представители бизнес-сообщества, общественные деятели. Хочу всех поблагодарить за участие в этой важной деятельности. Каждая рабочая группа действует по собственной дорожной карте, но при этом все группы взаимодействуют между собой», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения России отметил, что на основе предварительного анализа выделено около 180 «точек внимания», которые были рассмотрены и соотнесены с вызовами, стоящими перед системой образования. Эти «точки внимания» охватывают широкий спектр вопросов — от повышения качества преподавания и обеспечения доступности образования до внедрения инновационных технологий и повышения квалификации педагогов.
Сергей Кравцов сообщил, что в январе запланировано публичное обсуждение Стратегии с представителями молодого поколения и с народными учителями России.
На совещании были представлены наработки по направлениям «Дошкольное образование», «Цифровизация», «Общее образование», «Воспитание гармонично развитой личности», «Среднее профессиональное образование» и другим.
Напомним, что в августе этого года Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей встречи с Министром просвещения Сергеем Кравцовым представил главе федерального ведомства Программу перспективного развития системы образования Иркутской области до 2030 года, подготовленную в регионе. Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, документ прошел успешное согласование с Минпросвещения России. В нем определены необходимые основания для успешной реализации новых президентских национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», которые стартуют в 2025 году, а также зафиксированы ключевые посылы развития регионального образования.