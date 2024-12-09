Жители Приангарья могут принять участие в подготовке и обсуждении Стратегии развития образования

«Это беспрецедентная по масштабу работа, в которую вовлечено около 500 экспертов. В их числе — педагоги, ректоры, депутаты Государственной Думы, представители бизнеса, учащиеся и молодежь. Свои предложения может направить каждый с помощью портала “Госуслуги”. Стратегический документ, который так или иначе касается практически каждого гражданина в стране, будет представлен в марте следующего года. Он определит основные векторы развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года», — сказал Дмитрий Чернышенко.