​Практики трудоустройства выпускников Ванинского межотраслевого колледжа признаны лучшими в стране

— Благодаря вовлеченности работодателей в процесс обучения, студенты и выпускники наших учреждений среднего профессионального образования получают предложения о трудоустройстве на постоянную или временную работу, проходят практики и стажировки. В этом году практики трудоустройства Ванинского межотраслевого колледжа признаны лучшими в стране, колледж занял первое место в номинации «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.