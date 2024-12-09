​Практики трудоустройства выпускников Ванинского межотраслевого колледжа признаны лучшими в стране

В Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. На конкурс было направлено 780 заявок из 77 регионов Российской Федерации. Победителями стали 79 организаций, в том числе — Ванинский межотраслевой колледж (Центр подготовки кадров). С 2025 года Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи будет проводиться в рамках реализации мероприятий национального проекта «Кадры», сообщает ИА AmurMedia.
— Благодаря вовлеченности работодателей в процесс обучения, студенты и выпускники наших учреждений среднего профессионального образования получают предложения о трудоустройстве на постоянную или временную работу, проходят практики и стажировки. В этом году практики трудоустройства Ванинского межотраслевого колледжа признаны лучшими в стране, колледж занял первое место в номинации «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Колледж активно сотрудничает с градообразующими предприятиями района, такими как АО «Дальтрансуголь», АО «Ванинский морской торговый порт», АО «НьюФорест Про», ООО «Трансбункер-Ванино» и ОАО «РЖД». Это сотрудничество играет ключевую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, благодаря партнерству «колледж-предприятие» здесь были открыты современные лаборатории и мастерские. Эти учебные пространства оснащены современным оборудованием, которое полностью соответствует техническому оснащению градообразующих предприятий. Таким образом, студенты имеют уникальную возможность уже во время обучения осваивать практические навыки, которые необходимы для успешной работы на конкретных предприятиях.
— Мы готовим конкурентоспособных специалистов, которые соответствуют требованиям работодателей. Колледж не только закрывает кадровую потребность района, но и вносит значительный вклад в развитие региона в целом. Сотрудничество с предприятиями позволяет создать прочный мост между теоретическими знаниями и практическими навыками, что является залогом успешного трудоустройства выпускников, — отметила директор Ванинского межотраслевого колледжа Римма Рахимова.