В Краснодаре ограничат движение грузовиков до Нового года

Движение грузовых автомобилей по Краснодару будет дополнительно ограничено до Нового года. Рекомендации перенести все грузоперевозки на ночное время призваны уменьшить пробки в предпраздничное время. Постановление мэра города опубликовано на официальном сайте администрации Краснодара.
В мэрии порекомендовали предприятиями, строительным фирмам, торгово-развлекательным центрам, складам перенести все перевозки грузов по городу на ночное время. Большегрузы следует использовать с 22:00 до 06:00. Такая мера будет действовать с 16 по 31 декабря.
Схема подъезда грузового транспорта к торговым предприятиям появится до 10 декабря.
Кроме того, в Краснодаре усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения.