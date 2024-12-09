В Краснодаре ограничат движение грузовиков до Нового года

В мэрии порекомендовали предприятиями, строительным фирмам, торгово-развлекательным центрам, складам перенести все перевозки грузов по городу на ночное время. Большегрузы следует использовать с 22:00 до 06:00. Такая мера будет действовать с 16 по 31 декабря.