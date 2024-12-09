Девушка-альбинос из Новосибирска рассказала о жизни с редким заболеванием

— Большинство пишут в социальных сетях. Я соглашаюсь на съёмку, если мне нравится идея и я вижу, что фотограф горит желанием снять что-то творческое и необычное. Я отказываюсь от жанра «ню», «будуар», поскольку считаю, что в моей жизни должна сохраняться интимность: есть определённые части тела, которые могу видеть только я и мой будущий избранник. В противном случае, если я откроюсь полностью миру и для мира, что в сухом остатке останется мне? Отказываюсь также от стандартных съёмок на стуле, если они не включают в себя творческие элементы. Поскольку ожидаю от фотографа взаимную заинтересованность в проекте, а не банальное желание пофотографировать белую девочку на стуле. Кроме того, не участвую в съёмках, где не подчёркивается моя естественная красота (тёмный макияж, брови и ресницы). Иначе зачем в качестве модели хотят задействовать меня, когда можно взять любую другую девушку с типовой внешностью?