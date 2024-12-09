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«Беларусь 1»: увеличение DDoS-атак отмечается на государственные сайты страны

Телеканал «Беларусь 1» сообщил об увеличении DDoS-атак на государственные сайты Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что увеличение DDoS-атак отмечается на государственные сайты страны. Об этом сообщили в эфире телеканала.

По информации оперативного сотрудника, отмечается увеличение DDoS-атак на информационные ресурсы государственного сектора Беларуси, куда могут быть вовлечены белорусы.

— Указанные действия направлены на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, а также дестабилизацию обстановки в стране.

Он добавил, что изначально иностранные спецслужбы завязывают общение на общие темы, получая краткую характеристику относительно взглядов и интересов. После установления контакта просят выполнить задания различного рода.

По словам оперативного сотрудника, одним из основных является получение сведений об экономической, военно-политической ситуации в Беларуси. Также речь идет про получение доступа к разным базам данных крупных предприятий, получение логинов, паролей для входа на госресурсы.

Тем временем ЦИК сообщил, что списки членов избиркомов не публикуют — их изучали иностранные спецслужбы.

Ранее мы собрали, что изменилось в компенсации морального вреда при ДТП в Беларуси в 2024 году.