В ТГУ объяснили пользу от занятий спортом для детей

В этом исследовании внимание ученых ТГУ привлекли микроорганизмы рода Akkermansia. Эта бактерия укрепляет слизистую оболочку кишечника, которая в свою очередь выступает естественным барьером, не позволяющим вредным веществам из кишечника проникать в кровоток. Вместе с тем Akkermansia muciniphila интересна тем, что она снижает поглощение глюкозы и фруктозы в желудочно-кишечном тракте за счет изменения экспрессии нескольких основных транспортеров углеводов в кишечнике, тем самым помогает бороться с метаболическим синдромом и ожирением.