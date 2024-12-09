В ТГУ объяснили пользу от занятий спортом для детей

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) впервые в мире провели исследование микробиома кишечника детей, занимающихся и не занимающихся спортом. Первые результаты показывают, что при систематических дополнительных физических нагрузках происходит перестройка микробиома и увеличивается количество микроорганизмов, которые активно вовлекаются в метаболические процессы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Результаты анализа подтверждают тот факт, что регулярная физическая нагрузка способствует росту числа микроорганизмов, которые оказывают благоприятное воздействие на весь организм. Именно в детский период наблюдается активное заселение ЖКТ микроорганизмами и окончательное формирование микробиоты. Например, потребление в детском возрасте избыточного количества жирной и высокоуглеводной пищи в совокупности с гиподинамией может привести к необратимым нарушениям микробиоты. Поэтому ее модуляция с помощью физической активности является перспективной темой для дальнейших исследований», — сказано в сообщении.
Участниками исследования стали школьники 8−12 лет. Одна группа — с обычной физической активностью (уроки физкультуры в школе), вторая группа — дети, которые регулярно занимаются спортом (боевыми искусствами) в течение трех-четырех месяцев, третья группа — тхэквондисты со спортивным стажем более года. В ходе исследования было проведено полное секвенирование микрофлоры кишечника детей и на основании полученных данных выявлено более 100 родов микроорганизмов.
«Здоровый микробиом — это невидимый защитный экран для человека, и наоборот, патологические изменения состава микрофлоры приводят к нарушению работы важнейших систем и органов человеческого организма. Патологические процессы часто являются предметом исследования, но микрофлора здоровых людей и её связь с физической активностью практически не изучены», — приводятся слова руководителя проекта, ведущего научного сотрудника лаборатории менеджмента здоровья и физической активности Научного управления ТГУ Анастасии Кабачковой.
В этом исследовании внимание ученых ТГУ привлекли микроорганизмы рода Akkermansia. Эта бактерия укрепляет слизистую оболочку кишечника, которая в свою очередь выступает естественным барьером, не позволяющим вредным веществам из кишечника проникать в кровоток. Вместе с тем Akkermansia muciniphila интересна тем, что она снижает поглощение глюкозы и фруктозы в желудочно-кишечном тракте за счет изменения экспрессии нескольких основных транспортеров углеводов в кишечнике, тем самым помогает бороться с метаболическим синдромом и ожирением.
Новые исследования.
В рамках проекта, реализуемого при поддержке РНФ, коллектив ученых также намерен изучить профиль устойчивости к антибиотикам кишечной палочки (E. coli) у детей-участников исследования. Полученные данные станут основой для разработки методов коррекции микрофлоры при помощи физических упражнений. «Исследования микробиома в аспекте влияния физических нагрузок — тема актуальная, такие исследование начали активно проводить только в последние лет пять. Известно, что влияет на микрофлору, но как именно, то есть механизм, метаболические пути, пока непонятно. Поэтому данные исследования необходимо продолжать», — отметила Кабачкова.