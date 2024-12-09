В Ростовской области за минувшую неделю в пожарах погибли семь человек

Спасатели Ростовской области подвели итоги прошедшей недели. Статистику происшествий опубликовали в ГУ МЧС по донскому региону.
Всего за прошлую неделю произошло 52 пожара. Во время ЧП спасли девять человек, еще семеро погибли.
— Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 13 раз, оказана помощь в 6 случаях, спасено 9 человек, — говорится в сообщении регионального ведомства.
По данным Росгидромета, в Ростовской области возможны гололед, снежно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15−18 метров в секунду. Жителей просят быть внимательными и осторожными.