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В Ростовской области за минувшую неделю в пожарах погибли семь человек

В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 50 возгораний.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Ростовской области подвели итоги прошедшей недели. Статистику происшествий опубликовали в ГУ МЧС по донскому региону.

Всего за прошлую неделю произошло 52 пожара. Во время ЧП спасли девять человек, еще семеро погибли.

— Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 13 раз, оказана помощь в 6 случаях, спасено 9 человек, — говорится в сообщении регионального ведомства.

По данным Росгидромета, в Ростовской области возможны гололед, снежно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15−18 метров в секунду. Жителей просят быть внимательными и осторожными.