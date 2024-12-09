Главные новости 9 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 декабря 2024 года.
Россия предоставила убежище Башару Асаду с семьей
Президент Сирии Башар Асад с семьей прибыл в Москву после того, как сирийские оппозиционеры заняли Дамаск. Президент США Джо Байден потребовал привлечь к ответственности Асада, а также пообещал поддержку новому правительству Сирии.
Израиль впервые за последние 50 лет вторгся на территорию Сирии
Армия Израиля вошла на территорию Сирии в районе Голанских высот и взяла под контроль оставленные позиции армии САР. Об этом сообщили западные СМИ. Вторжение объясняется необходимостью защиты от возможных враждебных действий со стороны сирийской оппозиции.
Украина рассекретила условия кредита за счет замороженных активов РФ
Стало известно, на каких условиях Киев получит заем на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Ставка по кредиту, рассчитанному на 40 лет, составит 1,3% годовых. Выплачиваться долг будет за счет российских замороженных активов.
Трамп вновь пообещал закончить конфликт на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп во время интервью телеканалу NBC News заявил, что попытается завершить противостояние между Киевом и Москвой, «если сможет». Американский лидер также анонсировал сокращение помощи Украине.
Президент Южной Кореи сохранил статус верховного главнокомандующего
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль остается верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, хотя его президентские обязанности перешли к премьер-министру. Ожидается, что глава страны покинет пост в ходе «контролируемой отставки».