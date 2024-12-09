Реестр имущества Союзного государства Беларуси и РФ появится к 1 января 2026 года. Подробности БелТА сообщил глава Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич.
По его словам, вопрос, касающихся полномочий по ведения реестра имущества Союзного государства, был в повестке заседания Высшего Государственного Совета, которое состоялось 6 декабря в Минске.
Матусевич уточнил, что, согласно с подписанным постановлением ВГС, Постоянный комитет Союзного государства в координации с Госкомимуществом и Росимуществом был наделен указанными полномочиями.
— Реестр имущества Союзного государства должен быть создан к 1 января 2026 года, — отметил глава Госкомимущества Беларуси.
Он добавил, что разработчиком выступит Национальное кадастровое агентство Госкомимущества.
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