Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реестр имущества Союзного государства Беларуси и РФ появится к 1 января 2026

Госкомимущество Беларуси сообщило про реестр Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

Реестр имущества Союзного государства Беларуси и РФ появится к 1 января 2026 года. Подробности БелТА сообщил глава Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич.

По его словам, вопрос, касающихся полномочий по ведения реестра имущества Союзного государства, был в повестке заседания Высшего Государственного Совета, которое состоялось 6 декабря в Минске.

Матусевич уточнил, что, согласно с подписанным постановлением ВГС, Постоянный комитет Союзного государства в координации с Госкомимуществом и Росимуществом был наделен указанными полномочиями.

— Реестр имущества Союзного государства должен быть создан к 1 января 2026 года, — отметил глава Госкомимущества Беларуси.

Он добавил, что разработчиком выступит Национальное кадастровое агентство Госкомимущества.

Тем временем мы собрали, что изменилось в компенсации морального вреда при ДТП в Беларуси в 2024 году.

Также мы узнали, что изменится в законе о госрегистрации недвижимости, который затронет всех белорусов.