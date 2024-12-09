В Уфе водитель извинился за опасную езду

Его дорожные «подвиги» снял на видео очевидец и выложил запись в соцсетях. Сотрудники ГАИ отреагировали на подобные маневры на дороге — местоположение «Лады Гранты» и ее водителя было оперативно установлено.
«Водителем оказался 23-летний уфимец, который систематически нарушает ПДД. За нарушение ПДД его привлекли к административной ответственности. Госавтоинспекция Уфы призывает не нарушать правила дорожного движения и адекватно вести себя на дороге».
Правонарушитель, в свою очередь, принес извинения водителям за подобную езду и заверил, что он так больше не будет.