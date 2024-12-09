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В Уфе водитель извинился за опасную езду

23-летний уфимец извинился перед участниками дорожного движения за опасную езду на проспекте Салавата Юлаева в Уфе.

Источник: ГАИ Уфы, БашДТП

Его дорожные «подвиги» снял на видео очевидец и выложил запись в соцсетях. Сотрудники ГАИ отреагировали на подобные маневры на дороге — местоположение «Лады Гранты» и ее водителя было оперативно установлено.

«Водителем оказался 23-летний уфимец, который систематически нарушает ПДД. За нарушение ПДД его привлекли к административной ответственности. Госавтоинспекция Уфы призывает не нарушать правила дорожного движения и адекватно вести себя на дороге».

проинформировали в ведомстве.

Правонарушитель, в свою очередь, принес извинения водителям за подобную езду и заверил, что он так больше не будет.