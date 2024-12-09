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ГЖИ пригрозила воронежским УК штрафом за плохую уборку снега

Если здоровью или жизни воронежцев будет нанесен вред, руководителей УК привлекут к уголовной ответственности.

Госжилинспекция пригрозила воронежским УК штрафами за плохую уборку снега и наледи, соответствующее объявление появилось в официальном Telegram-канале ГЖИ.

Управляющим организациям напомнили о важности регулярных работ по очистке дворов от снега и наледи. Также необходимо обрабатывать дороги и тротуары пескосоляной смесью.

«Руководители УО несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение (организацию) работ, влияющих на создание безопасных условий для граждан», — подчеркнули в ГЖИ.

За нарушения должностных лиц будут штрафовать на 50−100 тысяч рублей, а юрлица — на 300 тысяч рублей. Если здоровью или жизни воронежцев будет нанесен вред, руководителей УК привлекут к уголовной ответственности.

ЖКХ