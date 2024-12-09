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Более 3,2 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Более 3,2 тысячи большегрузов и 63 легковых автомобиля стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, следует из данных белорусского ГПК.

Источник: Sputnik.by

Очереди из фур есть на всех трех направлениях, но самое большое скопление отмечается на границе Беларуси с Польшей.

Так, в пункте пропуска «Козловичи» выехать из Беларуси на польскую территорию пытаются 1405 большегрузов.

Напряженная в этом плане обстановка сохранятся и на литовском направлении, где в пункте пропуска «Каменный Лог» стоит в очереди 590 фур, а в «Бенякони» — 700.

Также большая очередь собралась и на границе с Латвией: в ПП «Григоровщина» в настоящее время находятся 530 грузовиков.

Что касается легковушек, то в ПП «Брест» на белорусско-польской границе выезда из страны ожидают 63 авто.

Закрытие пунктов пропуска.

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС