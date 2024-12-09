Более 20 улиц Севастополя на день останутся без воды

По данным предприятия, отключение продлится с 10 часов утра до 22 часов по улицам Читинской, Февральской, Январской, Клеверной, Ноябрьский тупик, Ложкина, Папоротниковой, Майской, Маячной, Красивой, Волнистой, Муссонной, Коралловой, Вакуленчука, Павла Корчагина, Стрелецкой, в проезде Стрелецком и Колобова, на проспектах Октябрьской Революции, Столетовском, Античном, в переулках Знойном, Папоротниковом и 1-ом Папоротниковом.