Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 улиц Севастополя на день останутся без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. Более 20 улиц и семь садовых товариществ Севастополя в понедельник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях горводопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водоканал Севастополя».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, отключение продлится с 10 часов утра до 22 часов по улицам Читинской, Февральской, Январской, Клеверной, Ноябрьский тупик, Ложкина, Папоротниковой, Майской, Маячной, Красивой, Волнистой, Муссонной, Коралловой, Вакуленчука, Павла Корчагина, Стрелецкой, в проезде Стрелецком и Колобова, на проспектах Октябрьской Революции, Столетовском, Античном, в переулках Знойном, Папоротниковом и 1-ом Папоротниковом.

В это же время воды не будет в границах садовых товариществ «Рыбак-1/А», «Рыбак-2/Б», «Строитель СУ-432», «Колобок», «Омега», «Катерник», «Коопеатв-2».

ЖКХ