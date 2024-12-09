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Волгоградцам назвали правила выбора качественных мандаринов

Сотрудники Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке тропических плодов.

При выборе мандаринов, прежде всего, нужно ориентироваться на их внешний вид. Обычно самые вкусные — это спелые и без внешних дефектов. К признакам качественного плода также относят характерный аромат, равномерно яркую кожицу и более тяжелый вес — в спелых мандаринах больше сока.

Перезревшие плоды теряют свой вкус и сочность. Их выдает сухая, твердая и сморщенная кожица. Лучше отказаться от покупки мандаринов с плесенью или тех, что контактировали с другими зараженными плодами.

Важно не только правильно выбирать, но и хранить фрукты. Плоды стоить поместить в температуру +6 до +10 градусов. Если холодильник не может обеспечить такие условия, то лучше оставить их в другом прохладном месте дома.