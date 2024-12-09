Волгоградцам назвали правила выбора качественных мандаринов

При выборе мандаринов, прежде всего, нужно ориентироваться на их внешний вид. Обычно самые вкусные — это спелые и без внешних дефектов. К признакам качественного плода также относят характерный аромат, равномерно яркую кожицу и более тяжелый вес — в спелых мандаринах больше сока.
Перезревшие плоды теряют свой вкус и сочность. Их выдает сухая, твердая и сморщенная кожица. Лучше отказаться от покупки мандаринов с плесенью или тех, что контактировали с другими зараженными плодами.
Важно не только правильно выбирать, но и хранить фрукты. Плоды стоить поместить в температуру +6 до +10 градусов. Если холодильник не может обеспечить такие условия, то лучше оставить их в другом прохладном месте дома.