Волгоградцам назвали правила выбора качественных мандаринов

При выборе мандаринов, прежде всего, нужно ориентироваться на их внешний вид. Обычно самые вкусные — это спелые и без внешних дефектов. К признакам качественного плода также относят характерный аромат, равномерно яркую кожицу и более тяжелый вес — в спелых мандаринах больше сока.