Жители Иркутской области накопят на первоначальный взнос по ипотеке за 2,8 года

— Составляя рейтинг, эксперты предполагали, что семья из двух работающих и одного ребенка каждый месяц будут откладывать половину от свободных денег на пополняемый вклад, чтобы приобрести типовую шестидесятиметровую квартиру. Первоначальный взнос определили как 30 процентов от ее стоимости, — уточнили в агентстве.