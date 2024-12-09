Жители Иркутской области накопят на первоначальный взнос по ипотеке за 2,8 года

Жителям Иркутской области придется копить первоначальный взнос по ипотеке (1,63 миллиона рублей) 2,8 года. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на РИА Новости.
— Составляя рейтинг, эксперты предполагали, что семья из двух работающих и одного ребенка каждый месяц будут откладывать половину от свободных денег на пополняемый вклад, чтобы приобрести типовую шестидесятиметровую квартиру. Первоначальный взнос определили как 30 процентов от ее стоимости, — уточнили в агентстве.
Итак, Приангарье оказалось на 12 строчке списка. В то время как соседнее Забайкалье — на 57 месте. Откладывать придется четыре года, а первоначальный взнос равняется 1,72 миллиона рублей. Бурятия — на 66 месте: срок накопления — 4,3 года при первоначальном взносе 2,02 миллиона.
Кстати, тяжелее всего придется жителям Республики Крым. Они находятся на самом последнем месте (85), копить придется аж 8,4 года, взнос равняется 2,79 миллиона рублей. А вот проще всего скопить в Ямало-Ненецком автономном округе. За 1,9 года удастся собрать 2,40 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что накопить на квартиру в Иркутской области можно за 5,7 лет.