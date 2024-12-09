«Учителем года города Ростова-на-Дону — 2025» стал Павел Чернобылов, школа № 31

В этом году конкурс проводится 36-й раз, и с каждым разом растет профессионализм его участников. С учётом современных тенденций конкурс пополняется новыми номинациями. Так, в этом году, впервые, к уже привычным на конкурсе номинациям, добавились еще три. Это «Советник директора по воспитательной работе», «Логопед» и «Дефектолог», чем увеличили призовой фонд конкурса более чем на 500 тысяч рублей.