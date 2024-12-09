«Учителем года города Ростова-на-Дону — 2025» стал Павел Чернобылов, школа № 31

Поздравить победителей и вручить им заслуженные награды пришли представители областного правительства и городской администрации, Ростовской-на-Дону городской Думы, Общественной палаты, Ростовской епархии и вузов. В зале также было много учителей и их воспитанников, которые поддерживали кандидатов от своих образовательных учреждений.
Открыла праздничное мероприятие Председатель городской Думы-глава города Зинаида Неярохина. Она подчеркнула: педагоги — а их в Ростове больше 11 тысяч — особая гордость города.
— Их достижения в профессиональной сфере высоко оценены. 51 педагог награжден государственными наградами, 24 носят почетное звание заслуженный учитель Российской Федерации. Только за последние 5 лет 4 ростовских педагога стали абсолютными победителями областного конкурса «Учитель года Дона».
В этом году конкурс проводится 36-й раз, и с каждым разом растет профессионализм его участников. С учётом современных тенденций конкурс пополняется новыми номинациями. Так, в этом году, впервые, к уже привычным на конкурсе номинациям, добавились еще три. Это «Советник директора по воспитательной работе», «Логопед» и «Дефектолог», чем увеличили призовой фонд конкурса более чем на 500 тысяч рублей.
В каждой номинации было по три победителя, они выходили на сцену по очереди, получая подарки, денежный сертификат и бурные овации зрительного зала.
В номинации «Будущий учитель» старшеклассники психолого-педагогических классов участвуют в конкурсе наравне со взрослыми. Компетентное жюри присвоило первое место Белоивановой Арине, ученице 10 класса «Лицей № 50».
В номинации «Воспитатель года» победила Скрыпникова Ирина, воспитатель детского сада № 118.
Лучшим «Педагогом-психологом» признана Бодрухина Анастасия, педагог-психолог. «Школа № 112».
«Лучший учитель курса “Основы православной культуры” Воронова Наталья, учитель начальных классов. “Школа № 110”.
Номинация «Дефектолог года» впервые в конкурсе. И 1 место у Смирновой Елены, «Детский сад № 251».
«Логопед года» 1 место — Лапина Наталья, учитель-логопед, «Школа № 75».
Лучшим «Учителем здоровья» стала Гурова Татьяна, учитель физической культуры. «Школа № 82».
Приз детского жюри достался Автономовой Анастасии, учителю начальных классов «Гимназии № 118».
В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» победила Вдовкина Кристина, «Школа № 70».
В номинации «Педагогический дебют» соревновались молодые специалисты со стажем работы от 1 до 3 лет! И 1 место у Кириченко Элеоноры, учителя начальных классов. «Школа № 53».
И абсолютным победителем конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону — 2025» стал Чернобылов Павел, учитель истории и обществознания, «Школа № 31».
Поздравил лучших учителей города и глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко:
— Дорогие педагоги! Ростов гордится вами. Вы открываете для детей мир знаний, помогаете найти свой путь в жизни. А самое главное — воспитываете достойное будущее донской столицы! Поздравляю победителей всех 10 номинаций с заслуженными наградами! А Павлу Васильевичу — достойно представить Ростов-на-Дону на региональном этапе конкурса «Учитель Дона — 2025».
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.