Магдеев: Челнам нужно еще как минимум 70 больших автобусов

«Тогда все сложится, пока у нас дефицит 70 автобусов. Сегодня пока таких возможностей нет, но мы поэтапно к этому идем. В этом году 90 автобусов купили, это тоже неплохо. Мы и дальше будем слушать наших жителей города, слушать специалистов — тех, кто занимается практической работой, смотреть наши возможности».