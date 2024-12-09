Завтра днем в Омской области ожидается значительное потепление

В Омскую область завтра придет долгожданное потепление. Днем температура воздуха не опустится ниже −15 градусов. О том, какая будет погода в Омске 10 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью в области ожидаются сибирские морозы до −20…-25 градусов. Однако при натекании облачности столбик термометра уже будет показывать до −14 градусов. Осадков не ожидается. Местами синоптики прогнозируют туман и гололедицу.
Днем произойдет резкое потепление — воздух прогреется до −10…-15 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег. Помимо гололедицы, есть риск снежных заносов. Порывы ветра будут достигать до 17 м/с.