Работникам предприятия выплатили 60 млн долга по зарплате в Иркутской области

В Иркутской области после вмешательства правоохранителей 1803 работникам ресурсоснабжающего предприятия выплатили долг по зарплате за ноябрь 2024 на сумму более 60 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
— Долги сформировались из-за неисполнения электросетевой организацией, которая является контрагентом ресурсоснабжающего предприятия, финансовых обязательств в порядке взаимозачетов за поставленную электроэнергию и иные оказанные услуги, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура внесла руководителям представления, после чего всю зарплату выплатили, долги погасили.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска выделила детям доли в квартире только после вмешательства суда. Приставы привлекали ее к административной ответственности, ограничивали в праве выезда за пределы страны и даже объявляли в розыск.