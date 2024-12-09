Прокуратура начала проверку после гибели 13-летнего школьника на трассе Башкирии

В Туймазах насмерть разбился 13-летний школьник из Белебея, который с друзьями угнал чужую «десятку». Трое подростков попали в аварию на Фабричной улице минувшей ночью. Выжить удалось 16-летнему и 17-летнему юношам, несовершеннолетний водитель погиб мгновенно до приезда скорой.
По факту случившегося прокуратура республики начала проверку. Надзорное ведомство намерено проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и обстоятельства случившегося.
Добавим, что выжившие подростки находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.
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