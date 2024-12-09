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Воронежский театр поставил детский балет к Новому году

В репертуаре появилась «Дюймовочка».

Источник: Комсомольская правда

8 декабря Воронежский театр оперы и балета показал детскую премьеру. К Новому году в репертуаре появилась хореографическая сказка «Дюймовочка» (6+). Волшебную историю Андерсена на музыку Чайковского воплотила на сцене хореограф-постановщик Ирина Лазарева. Сказочные костюмы для обитателей мира животных, цветов и очаровательных эльфов придумала художник Елена Нецветаева-Долгалева. Над сценическим оформлением с применением мультимедийных анимационных декораций работал художник по видео Олег Хмелевский.

Премьера прошла с аншлагом. На спектакли в январе («Дюймовочка» вошла в программу утренних новогодних представлений с интермедий у елки) давно нет мест.

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