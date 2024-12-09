«Совершенно другой характер поражения»: Чем отличаются травмы при атаке БПЛА от дальнобойных ракет, рассказал спасатель

— Бывает, что невидимые травмы приводят к летальным последствиям. К примеру, были случаи, когда наши бойцы при наезде на мину, находясь внутри транспортного средства, выходили оттуда самостоятельно. И, на первый взгляд, травм или кровотечений у них не было. Но пройдя несколько метров, бойцы падали замертво. Это говорит о том, что в первые секунды наличие компенсаторных возможностей организма позволяют сделать несколько движений, а потом они заканчиваются. Дальше человек уже не в состоянии двигаться и, в итоге, погибает. Это говорит о травмах, связанных с ударной волной. У человека могут быть паренхиматозные кровотечения, травмы сердца и разрывы сосудов. И это одно из самых важных отличий ракет от БПЛА.