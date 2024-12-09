«Совершенно другой характер поражения»: Чем отличаются травмы при атаке БПЛА от дальнобойных ракет, рассказал спасатель

В ночь на 9 декабря в Ростовской области были уничтожены три БПЛА: два — в районе Миллерово и один — возле Каменска. Как добавил врио главы региона Юрий Слюсарь, пострадавших нет, а последствия на земле уточняются.
При этом после новостей, что уходящий президент США Джо Байден разрешил Украине удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России, в регионе прошло заседание оперативного штаба.
— Это уже другой вид угрозы, — озвучил перед ним Юрий Борисович.
Подробнее о том, чем отличается ракетная угроза от атаки беспилотников, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Мовсаров.
«РАССМАТРИВАЛИ НА ЗАНЯТИЯХ ЭТИ РАКЕТЫ».
— Хотел выразить благодарность врио губернатора за то, что он обозначил существующую проблему. А это — уже половина на пути к ее решению. Ведь мы должны ее признать и говорить о том, что она существует. Я, как инструктор по оказанию первой помощи, неоднократно сталкивался с тем, что инициатива по проведению занятий с гражданами по действиям при сигналах ракетной опасности, встречалась чиновниками отрицательно. Они считали, что это будет сеять панику среди людей.
Сам же спасатель проходил службу в Краснознаменном Черноморском флоте в городе-герое Севастополе. И там же проводили занятия по корабельному базированию систем залпового огня. По словам Сергея Мовсарова, номенклатура боеприпасов была практически такой же, как и у зарубежного аналога ракет ATACMS.
— Мы рассматривали на занятиях эти ракеты. Знакомились с их разновидностями. Но при всем этом разнообразии нам с вами важно знать способы укрытия и меры первой помощи.
БОЛЬШЕ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА И ПОВРЕЖДЕНИЙ.
От БПЛА, по словам эксперта, ракеты отличаются большим количеством взрывчатого вещества.
— И здесь мы уже говорим не об осколочных повреждениях, а об минно-взрывных ранениях. Это совершенно другой характер поражения.
Такая травма характеризуется не только наличием повреждений осколками. Здесь также есть ударная волна и газопламенная струя. Поэтому могут быть и сильные контузии, все зависит от близости к эпицентру. Также могут быть и ушибы внутренних органов.
— Бывает, что невидимые травмы приводят к летальным последствиям. К примеру, были случаи, когда наши бойцы при наезде на мину, находясь внутри транспортного средства, выходили оттуда самостоятельно. И, на первый взгляд, травм или кровотечений у них не было. Но пройдя несколько метров, бойцы падали замертво. Это говорит о том, что в первые секунды наличие компенсаторных возможностей организма позволяют сделать несколько движений, а потом они заканчиваются. Дальше человек уже не в состоянии двигаться и, в итоге, погибает. Это говорит о травмах, связанных с ударной волной. У человека могут быть паренхиматозные кровотечения, травмы сердца и разрывы сосудов. И это одно из самых важных отличий ракет от БПЛА.