В Таганроге проведут новые отключения света с 9 декабря

В Таганроге с 9 по 13 декабря 2024 года проведут плановые отключения электричества. Об этом в своем телеграм-канале предупредила глава города Светлана Камбулова.
Напомним, 9 декабря с 9 до 17 часов будут обесточены адреса: Маршала Жукова, 171−219, 172−210, 2-й Линейный, 170−220, 73 — 97, 18-й Квартальный, 1−9, 2−10, 3-й Линейный, 169−211, 74−100;
19-й Квартальный, 1−21, 2−40, 4-й Линейный, 73−113, 170−220, 3-я Линия, 169−187, 184−200, 12-й Новый, 21−63, 22−80, 13-й Новый, 27−63, 28−68, 11-й Новый, 23−63, 24−64, 17-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а, 18-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а, 19-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а.
С 9 до 17 часов 12 декабря ожидаются частичные отключения домов с 15-го по 21-й Мариупольский переулок, а также без электроэнергии будут Таврическая, 1, 9а, 21, 27, 31, 32б, 44, 43, Бериева, 1−10, Паустовского, 1−57, Шолоховская, 4−28, Фаины Раневской, 1−9, Семейная, 9−11, Валерия Ткачука, 7−12.
График отключений на 13 декабря не указан.
Добавим, во всех случаях восстановить подачу энергоресурса должны без предварительного уведомления.