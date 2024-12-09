В Таганроге проведут новые отключения света с 9 декабря

С 9 до 17 часов 12 декабря ожидаются частичные отключения домов с 15-го по 21-й Мариупольский переулок, а также без электроэнергии будут Таврическая, 1, 9а, 21, 27, 31, 32б, 44, 43, Бериева, 1−10, Паустовского, 1−57, Шолоховская, 4−28, Фаины Раневской, 1−9, Семейная, 9−11, Валерия Ткачука, 7−12.