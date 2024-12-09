Аварийный дом в Находке, расселение которого отсрочили на пять лет, начал рассыпаться

И даже в столице региона Владивостоке расселять аварийные бараки не торопятся. Год назад в районе Первой Речки даже был инцидент с пожаром в деревянном доме, который официально числится аварийным с 2012 года. Пламя уничтожило торцевую стену, но вместо того, чтобы снести страдающий барак, наконец, его решили восстанавливать. Владимир Путин в ноябре 2023 года уже поручил ликвидировать аварийное жилье в дальневосточных городах к концу десятилетия, для этого запланировали программу реновации.