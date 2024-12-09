Аварийный дом в Находке, расселение которого отсрочили на пять лет, начал рассыпаться

Дом, представляющий собой деревянный барак, находится по адресу: улица Дзержинского, 32. В минувшую субботу, 7 декабря, в бараке отслоилась и рухнула часть отделочного материала перекрытия между первым и вторым этажами.
Ранее обследование здания выявило критические дефекты: трещины в несущих конструкциях, перекосы проемов и перекрытий и другие значительные повреждения, создающие угрозу безопасности жильцов. На основании этой экспертизы администрация Находкинского городского округа принимала решение о расселении дома, но процесс застопорился.
Прокурор Находки возложил на мэрию обязанность расселить дом в 2025 году. Суд уже удовлетворил требования прокурора, решение еще не вступило в законную силу. Пока надзорное ведомство контролирует обеспечение безопасности жильцов перед расселением. Неадекватные сроки расселения или капитального ремонта старых домов — бич всего Приморья.
В Чугуевке, например, пытаются добиться новых муниципальных квартир жильцы дома 1955 года постройки, в котором печная система вышла из строя, и квартиры фактически остались без отопления. В 2024 году дом только признали аварийным и подлежащим расселению, и жильцы не уверены, что проживут ещё зиму без пожара — ветхие электрические коммуникации придётся перегружать приборами электрического отопления, раз печное стало опасным для здоровья.
В Новопокровке не могут предоставить нормальное жильё взамен аварийного супруге участника СВО с малолетним ребёнком — женщина вынуждена ютиться с малышом в гараже, потому что в доме потрескались стены и деформировались балочные перекрытия, здание на грани обрушения. А в Дальнереченске двухквартирный дом 1988 года постройки ни разу не ремонтировали капитально, поэтому его признали в 2017 году аварийным из-за прогнивших конструкций, а вопрос с расселением до сих пор не решили.
И даже в столице региона Владивостоке расселять аварийные бараки не торопятся. Год назад в районе Первой Речки даже был инцидент с пожаром в деревянном доме, который официально числится аварийным с 2012 года. Пламя уничтожило торцевую стену, но вместо того, чтобы снести страдающий барак, наконец, его решили восстанавливать. Владимир Путин в ноябре 2023 года уже поручил ликвидировать аварийное жилье в дальневосточных городах к концу десятилетия, для этого запланировали программу реновации.