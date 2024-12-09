В Алматы открыли движение по новому мосту

В акимате отмечают, что построенный мост почти в два раза длиннее старого: 33 метра против 16,8 метра. Также увеличена ширина с 8,5 до 14,5 метра, с обеих сторон проезжей части организованы пешеходные тротуары — по 1,5 метра каждый.