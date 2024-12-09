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В Алматы открыли движение по новому мосту

В Алматы открыли движение по новому мосту в мкр. Кемел, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акимат Алматы

Об этом 9 декабря 2024 года рассказали в акимате города.

«В Алматы состоялось техническое открытие моста в мкр. Кемел Жетысуского района, строительство которого было начато в августе текущего года. Ранее по поручению главы мегаполиса Ерболата Досаева движение по мосту было закрыто ввиду его аварийного состояния и было принято решение построить новый».

сообщили в ведомстве.

Новое мостовое сооружение однопролетного типа возведено в кратчайшие сроки — практически за четыре месяца.

В акимате отмечают, что построенный мост почти в два раза длиннее старого: 33 метра против 16,8 метра. Также увеличена ширина с 8,5 до 14,5 метра, с обеих сторон проезжей части организованы пешеходные тротуары — по 1,5 метра каждый.

Новый мост полностью завершен и соответствует всем нормам. Он прошел все необходимые проверки и испытания, гарантируя безопасное движение для автомобилистов и пешеходов.

«В рамках второго этапа продолжаются работы по укреплению русла реки и благоустройству, включающему освещение. Кроме того, будет произведена расчистка русла реки от временного основания для техники. Данные работы планируется произвести до конца текущего месяца».

отметили в акимате.