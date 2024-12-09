Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 10 декабря

Днем 9 декабря местами по Ростовской области возможны гололед с сильным ветром до 15−18 м/с, а также с температурой воздуха от −2 до +3 градусов. Такое напоминание поступило от управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.
Добавим, по данным Ростовского гидрометцентра, скользко в отдельных территориях региона также будет 10 и 11 декабря. В этот период прогнозируют мокрый снег с дождем и ветер до 7−12 м/с. Ночная температура воздуха сохранится в пределах от 0 до +5 градусов, по северу будет до −2, днем обещают от 0 до +5, а по югу — до +8 градусов.
Водителей и пешеходов просят быть осторожными на дорогах. В частности, автолюбители должны строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.