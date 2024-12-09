Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 10 декабря

Добавим, по данным Ростовского гидрометцентра, скользко в отдельных территориях региона также будет 10 и 11 декабря. В этот период прогнозируют мокрый снег с дождем и ветер до 7−12 м/с. Ночная температура воздуха сохранится в пределах от 0 до +5 градусов, по северу будет до −2, днем обещают от 0 до +5, а по югу — до +8 градусов.