Рязанская чиновница заявила, что «ребенок кормит себя сам»

«Для семьи, женщины, которая понимает, что рождение ребенка — это определенные финансовые сложности, дополнительная нагрузка на семью, наш семейный куратор рассказывает о финансовом треке — ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки: это и федеральный, и региональный материнские капиталы», — сказала она в ходе визита в школу будущих родителей в перинатальном центре, где она сопровождала депутата Госдумы Татьяну Буцкую.