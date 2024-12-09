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Синоптики: в Пермский край придут обильные осадки

В некоторые дни ожидается метель.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 76% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае с начала новой недели, с 9 по 15 декабря, пройдут осадки в виде снегопадов. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

«Неделя ожидается в среднем на 5 градусов теплее климатической нормы. Пик тепла придется 11—12 ноября. В этот период средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 8 градусов, а дневные температурные максимумы приблизятся к нулевой отметке. Сумма осадков ожидается местами больше нормы на 25−40%», — отметили синоптики.

Сегодня, 9 декабря, ночью температура воздуха в регионе опустится до −12…-7 градусов, а днем −11…-6 градусов.

10 декабря ночью ожидается −10…-5 градусов, днем от −9 до −4 градусов. Осадки в виде умеренного снега.

А в среду в некоторых районах региона пройдут обильные осадки в виде метели. Температура воздуха ночью −10…-5 градусов, а днем от −8…-3 градусов.

12 декабря пермяки могут рассчитывать на снег, в отдельных районах также пройдет метель. Температура воздуха в течение суток −6…-1 градусов.

13 декабря будет облачно, небольшой снег, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью −14…-9 градусов, днем −13…-8 градусов.

В выходные ожидается похолодание. По предварительной информации, ночные отметки понизятся до −20 градусов, днем около −13 градусов. Местами пройдет небольшой снег.