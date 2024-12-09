Синоптики: в Пермский край придут обильные осадки

В Пермском крае с начала новой недели, с 9 по 15 декабря, пройдут осадки в виде снегопадов. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
«Неделя ожидается в среднем на 5 градусов теплее климатической нормы. Пик тепла придется
Сегодня, 9 декабря, ночью температура воздуха в регионе опустится до −12…-7 градусов, а днем −11…-6 градусов.
10 декабря ночью ожидается −10…-5 градусов, днем от −9 до −4 градусов. Осадки в виде умеренного снега.
А в среду в некоторых районах региона пройдут обильные осадки в виде метели. Температура воздуха ночью −10…-5 градусов, а днем от −8…-3 градусов.
12 декабря пермяки могут рассчитывать на снег, в отдельных районах также пройдет метель. Температура воздуха в течение суток −6…-1 градусов.
13 декабря будет облачно, небольшой снег, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью −14…-9 градусов, днем −13…-8 градусов.
В выходные ожидается похолодание. По предварительной информации, ночные отметки понизятся до −20 градусов, днем около −13 градусов. Местами пройдет небольшой снег.