Сергей Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных поликлиник

Еще 14 детских и взрослых поликлиник открыты в Москве после обновления, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что второй этап программы реконструкции амбулаторного фонда выполнен на 40%. В общей сложности по новому московскому стандарту реконструировано 257 зданий поликлиник. До конца 2025 года будут закончены работы в оставшихся поликлиниках.
«Комфортнее станут и территории около поликлиник — всего в ходе второго этапа благоустроим свыше 65 гектаров», — отметил Собянин.
Мэр столицы подчеркнул, что обновлены здания филиала № 4 консультативно-диагностического центра № 4, филиала № 3 городской поликлиники (ГП) № 8, филиала № 2 ГП № 134, филиалов № 1 и 2 ГП № 166, филиала № 3 ГП № 195, а также филиала № 197 ГП № 212.
Помимо того, открыты модернизированные здания детской городской поликлиники (ДГП) № 28, филиала № 1 ДГП № 32, филиала № 3 ДГП № 105, филиала № 3 ДГП № 118, ДГП № 131 и головное здание и филиал № 2 ДГП № 143.
Отмечается, что все территории поликлиник будут оформлены в едином стиле. Там будут установлены фонари, навигация, высажены деревья и кустарники. Кроме того, на территории некоторых учреждений появятся игровые площадки и места для отдыха.
Ранее Собянин сообщал, что с начала года московские медики провели около 20 тысяч диагностических процедур и операций с использованием новых ангиографических систем.
В конце ноября Сергей Собянин и зампред российского правительства Татьяна Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья.