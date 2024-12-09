Главный у экспонатов: Михаилу Пиотровскому — 80

А еще он декан восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), член президиума Российской академии наук, академик Российской академии художеств — и это еще далеко не полный список. К своим 80 годам Михаил Пиотровский не только не растерял авторитета и влияния, но, напротив, стал в музейном мире чем-то вроде папы римского — фигурой, с которой даже бессмысленно соперничать, не говоря уже об идее ее сменить. Такого аппаратного веса не было ни у кого из музейных директоров. Даже у Ирины Антоновой в Пушкинском музее (кстати, одной из причин ее отставки могло стать, как считается, слишком ярое отстаивание идеи возврата коллекций импрессионистов в Москву, против чего решительно выступил Пиотровский).