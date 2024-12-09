Экс-тренеру омского «Авангарда» Курьянову пророчат место в «Локомотиве»

В ближайшее время может определиться будущее экс-тренера омского «Авангарда» Антона Курьянова. Вероятнее всего, бывший тренер «ястребов» войдет в тренерский штаб ярославского «Локомотива».
Как сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда», за прошедшую неделю Курьянов получил несколько предложений по работе. Как ожидается, уже в ближайшее время ему предстоит определиться с выбором.
«Попробуем сделать прогноз: Антон окажется в Ярославле, где войдёт в штаб Игоря Никитина, земляка и многолетнего партнера по “Авангарду”, — следует из поста.
Ранее мы писали, что тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал ситуацию в команде после череды неудач.