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Экс-тренеру омского «Авангарда» Курьянову пророчат место в «Локомотиве»

За последнюю неделю бывший тренер клуба получил несколько заманчивых предложений.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время может определиться будущее экс-тренера омского «Авангарда» Антона Курьянова. Вероятнее всего, бывший тренер «ястребов» войдет в тренерский штаб ярославского «Локомотива».

Как сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда», за прошедшую неделю Курьянов получил несколько предложений по работе. Как ожидается, уже в ближайшее время ему предстоит определиться с выбором.

«Попробуем сделать прогноз: Антон окажется в Ярославле, где войдёт в штаб Игоря Никитина, земляка и многолетнего партнера по “Авангарду”, — следует из поста.

Ранее мы писали, что тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал ситуацию в команде после череды неудач.