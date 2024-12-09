Жители Новороссийска останутся без воды 10 декабря

Напомним, в Краснодарском крае за пять лет построили около 80 километров групповых водопроводов. Глава региона рассказал о продолжающейся на Кубани реализации масштабного проекта по реконструкции Троицкого, Таманского и Ейского водопроводов. Эти объекты давно исчерпали свои лимиты, и фактически теперь ведется строительство полностью новых. Кондратьев заявил, что завершить работы на всех участках запланировано к 2025 году.