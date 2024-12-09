«Зима в Москве»: главные городские площадки украсят еловыми композициями и гирляндами

Летом жители и гости столицы наслаждались зелеными оазисами посреди городских улиц на ландшафтном фестивале «Лето в Москве. Сады и цветы». Многие композиции из самых разных растений оставили до наступления холодов.
Идея так полюбились москвичам, что было принято решение продолжить традицию зимой. Так, главные площадки столицы в рамках проекта «Зима в Москве» преобразятся с помощью хвои, новогодних украшений и светящихся гирлянд. Для этого используют 10 тысяч декоративных растений. Наряжать город будут весь декабрь.
Первая инсталляция открылась 20 ноября на Ленинградском проспекте — своего рода зимнее прочтение летних садов-галерей.
Центральный вход в Московский зоопарк украсили, вертикально прикрепив ветви пихты, сосны и ели. Для создания новогоднего настроения к ним добавили светящиеся гирлянды и двухметровые рождественские звезды.
Площадь перед спортивным стадионом «ВТБ Арена» украсят композиции, выполненные в бело-синих оттенках из мелколистных лип, боярышников, сосен, елей обыкновенных, пихт Нордмана и декоративных деревьев, которые будут подсвечиваться в вечернее время. Дополнят праздничный декор гирлянды из сине-серебристых шаров на крышах пяти остановок городского транспорта, расположенных поблизости.
Новогодняя сказка в центре города
Тверскую улицу украсили ели, пихты, сосны и другие декоративные деревья в зеркальных ящиках с узорами в стиле модерн, напоминающими чугунные решетки московских бульваров.
В середине декабря на ступеньках Российской государственной библиотеки появится зимняя версия самого известного проекта летнего ландшафтного фестиваля. В дизайне используют липы «паллида», боярышники, дерены красных, желтых и бордовых оттенков, разнообразные злаки — овсяницы и молинии, а также сосны, ели и пихты. Композицию дополнят красочные арки и гигантские елочные шары.
Одной из главных площадок проекта по традиции станет улица Новый Арбат, на которой появится зимний лес с елями, пихтами и яркими кустарниками. Сказочно-праздничную атмосферу создадут летающие ретромашины.
На другой стороне улицы появится двухэтажный сад с украшенными елями и арт-объектами в виде гигантских новогодних шаров и подарков. Композицию дополнят шестиметровые пихты Нордмана в двухметровых конструкциях-стаканах и разнообразные парклеты традиционных рождественских цветов с березами, пихтами, можжевельниками и другими деревьями.
Кроме того, на Новом Арбате появится арктическая зона со светящимися фигурами пингвинов и белых медведей, вертикальным озеленением из ветвей хвойных растений и новогодних гирлянд, а еще 10-метровый игрушечный медвежонок.
Масштабные композиции и пешеходные зоны
На площади за памятником К. А. Тимирязеву 14 декабря раскинется сад с высокой наряженной елкой, вокруг которой расставят разномерные растения, гармонично сочетающиеся между собой, а также светящиеся объекты и яркий новогодний декор.
Праздничное настроение создадут и ландшафтные композиции из разных видов елей и вечнозеленых кустарников на площади у станции метро «Добрынинская». А на площади возле «Баррикадной» расположится фотозона с гигантскими подарками, арками из еловых ветвей и световым декором. Шестиугольные новогодние витрины 12 декабря установят на Биржевой площади и у станции метро «Чистые пруды».
В середине месяца в центре откроется рождественский пешеходный маршрут. Он объединит Камергерский и Столешников переулки, Кузнецкий Мост и Никольскую улицу. Над пешеходными зонами раскинется световое небо с хвойными гирляндами и золотыми колокольчиками, а также новогодние композиции из хвойных и вечнозеленых растений.
Одним из самых запоминающихся элементов зимнего декора станут торговые павильоны в стиле поп-арт, которые превратятся в инсталляции в виде коробки конфет «Москва», елочных шаров или сундучков с игрушками.
Удивят москвичей и необычные арт-объекты: на Кузнецком Мосту установят рождественский поезд и вокзал, на Никольской улице появятся стеклянные витрины со сказочными декорациями и гигантский игрушечный медведь. А в Столешникове переулке — винтажный автомобиль с подарками и фасады-арки с тематическим декором.
Классические, сербские, сибирские и колючие ели
В растительном оформлении новогодней Москвы используют не только классические деревья, но и ели оригинальных форм. Например, «инверсу», которую называют плакучей елью из-за свисающих хвойных лап. А еще сказочную невысокую «акрокону» в платье из веток.
В зимних садах в парках и на городских площадях будут представлены сорта елей разных цветов — от темно-зеленого до серебристо-голубого, размеров — от карликовых до девятиметровых гигантов и форм — от традиционной до конуса.
Сербские, сибирские, колючие и обыкновенные ели в садах проекта «Зима в Москве» соединят с разнообразными хвойными — туями, соснами, можжевельниками, лиственными — березами, липами, рябиной и боярышником, а также с растениями с декоративными стволами и ветвями, экзотическими для столичных широт падубами, лавровишнями и крушинами.
Больше информации о деятельности Департамента торговли и услуг города Москвы — в официальном телеграм-канале.
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.