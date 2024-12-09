«Зима в Москве»: главные городские площадки украсят еловыми композициями и гирляндами

Идея так полюбились москвичам, что было принято решение продолжить традицию зимой. Так, главные площадки столицы в рамках проекта «Зима в Москве» преобразятся с помощью хвои, новогодних украшений и светящихся гирлянд. Для этого используют 10 тысяч декоративных растений. Наряжать город будут весь декабрь.