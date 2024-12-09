В 2023 году в Республике Молдова родилось 24 тысячи детей. Этот показатель снизился в сравнении с данными 2021 и 2019 годов, когда родилось 29,3 тысячи и 32,4 тысячи детей, соответственно.
По данным Национального бюро статистики, 50,9% новорожденных составляют мальчики и 49,1% — девочки. Каждый пятый ребенок появился на свет вне брака.
Больше всего детей на 1000 жителей родилось в Унгенcком, Хынчештском, Штефан-Водском и Кантемирском районах. Меньше всего — в муниципии Кишинев и преимущественно в северных районах — Бричанском, Окницком, Единецком, Дондюшанском.
При этом, ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась почти на 3 года по сравнению с 2021 годом. Самая высокая продолжительность жизни отмечена у девочек — 76,4 года, по сравнению с мальчиками — 67,5 года.
В 28% семей есть дети, а в 72% семей их нет. Большинство, а это 48%, семей имеют только одного ребенка. Двое детей имеют 37% семей, а трое детей есть лишь в 15% семей.
Молдавские власти вновь демонстрируют катастрофическую неспособность справляться с создавшимся кризисом. Вместо реальных реформ они ограничиваются имитацией заботы, игнорируя очевидное — без срочных действий страна рискует утратить своё будущее.