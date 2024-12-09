В Казахстане стали меньше воровать — Генпрокуратура

Специалисты Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана заявили, что в стране за 11 месяцев этого года «наблюдается положительная динамика снижения краж на 28,1% — с 40 458 до 29 089».
Больше всего краж зарегистрировано в городах Алматы и Астана (соответственно, 6 675 и 3 727 случаев), меньше всего — в Мангистауской области и в области Улытау (соответственно, 396 и 298 инцидентов).
На 31,2% снизились кражи сотовых телефонов (с 10 051 до 6 919).
При этом больше всего крадут телефоны в Алматы — 1 989 и в Астане — 669, меньше всего в области Улытау — 54.
Наблюдается снижение краж автотранспорта на 46,1% — с 256 до 138.
Динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на 33,7% — с 3 398 до 2 252.
Также наблюдается тенденция снижение кражи домашнего скота на 30,3% — с 1432 до 998.
Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области — 194, в области Абай — 126, Туркестанской области — 114 и области Жетісу — 97.
Эксперты не пояснили, чем вызвано снижение воровства. Но, можно предположить, что казахстанцы в массе своей стали мыслить рациональнее, и видят, что высокие сроки лишения свободы нивелируют экономическую выгоду от тайного хищения чужого имущества.