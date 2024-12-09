Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о картине Ван Гога

В очередной игре азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Фарида Рзаева одержала победу над телезрителями со счетом 6:5.
Во втором раунде прозвучал вопрос от врача из Бреста Василия Станчука:
«Перед вами картина Винсента Ван Гога “Вид на море у Схевенингена”, которую он написал в августе 1882 года. Сегодня эта картина выставлена в музее Ван Гога в Амстердаме. Что на картине позволило искусствоведам убедиться в том, что она написана с натуры, а не по памяти?».
Картина Винсента Ван Гога. Фото: кадр видео youtube-канала GameTV.az.
На вопрос ответил знаток Марк Гаузер:
«Предположим, что эту картину он писал с натуры. Искусствоведы это поняли по тому, что на картине они обнаружили брызги. Следы от брызг. Соответственно, понятно, что он действительно находился рядом с морем, и там вот мы видим волны».
Ведущий попросил уточнить, как можно обнаружить следы от брызг.
«Во-первых, морская вода соленая. Соответственно, если вода морская брызнула на картину, то кроме там, возможно, каких-то таких чуть моментов размытых, которые художник явно не планировал, там просто можно обнаружить соль морскую».
Сыграл вопрос из Бреста. Фото: кадр видео youtube-канала GameTV.az.
Ведущий озвучил правильный ответ:
«Посмотрите на картину. Море в тот день было буйное. Штормовой ветер гнал волны, а заодно впечатывал в свежую краску песчинки. По песку в краске искусствоведы убедились в том, что Ван Гог писал эту картину, находясь в тот день на берегу».
Таким образом, телезритель обыграл знатоков и получил 100 манатов (около 200 белорусских рублей).
Ранее мы писали, что знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев назвал вопрос белоруса из «13 сектора» лучшим за 23 года.
Еще знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о вешалке для одежды.
Кроме того, знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски об асфальте.