Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о картине Ван Гога

«Перед вами картина Винсента Ван Гога “Вид на море у Схевенингена”, которую он написал в августе 1882 года. Сегодня эта картина выставлена в музее Ван Гога в Амстердаме. Что на картине позволило искусствоведам убедиться в том, что она написана с натуры, а не по памяти?».