Новичок «Авангарда» Майкл Маклауд прилетел в Омск

«Очень рад быть здесь. Знаю, что “Авангард” — это отличная организация с одними из лучших болельщиков в лиге. За 16 матчей в КХЛ могу сказать, что это, пожалуй, сильнейшая команда, против которой мне приходилось играть», — сказал Маклауд в интервью пресс-службе клуба.