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Новичок «Авангарда» Майкл Маклауд прилетел в Омск

Хоккеист рассчитывает на быструю адаптацию в новой команде.

Источник: ХК "Авангард"

Канадский нападающий Майкл Маклауд сегодня утром, 9 декабря, прибыл в Омск после перехода из казахстанского «Барыса» и дал первые комментарии о новом этапе своей карьеры.

«Очень рад быть здесь. Знаю, что “Авангард” — это отличная организация с одними из лучших болельщиков в лиге. За 16 матчей в КХЛ могу сказать, что это, пожалуй, сильнейшая команда, против которой мне приходилось играть», — сказал Маклауд в интервью пресс-службе клуба.

Хоккеист отметил, что его стиль игры предполагает активное участие как в атаке, так и в обороне. Форвард также добавил, что пауза в чемпионате станет хорошей возможностью для адаптации в новом коллективе.

Напомним, Маклауд начал сезон в составе «Барыса», но в октябре покинул клуб по соглашению сторон. В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя передачами. Его показатель полезности составил «-9».

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