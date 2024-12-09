Новичок «Авангарда» Майкл Маклауд прилетел в Омск

Канадский нападающий Майкл Маклауд сегодня утром, 9 декабря, прибыл в Омск после перехода из казахстанского «Барыса» и дал первые комментарии о новом этапе своей карьеры.
«Очень рад быть здесь. Знаю, что “Авангард” — это отличная организация с одними из лучших болельщиков в лиге. За 16 матчей в КХЛ могу сказать, что это, пожалуй, сильнейшая команда, против которой мне приходилось играть», — сказал Маклауд в интервью пресс-службе клуба.
Хоккеист отметил, что его стиль игры предполагает активное участие как в атаке, так и в обороне. Форвард также добавил, что пауза в чемпионате станет хорошей возможностью для адаптации в новом коллективе.
Напомним, Маклауд начал сезон в составе «Барыса», но в октябре покинул клуб по соглашению сторон. В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя передачами. Его показатель полезности составил «-9».