Александр Дрозденко по традиции первым снял шары с Елки желаний

В 2023 году первый подарок от главы региона получила 11-летняя Мария из Приозерска. Она хотела получить на Новый год мотоциклетный костюм. Второй — шестилетняя Есения. Она попросила билеты в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. Третий — 10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского район.