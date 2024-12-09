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Кабмин РФ утвердил отсрочку от уплаты налогов для жителей Курской области

Правительство Российской Федерации утвердило отсрочку по уплате налогов для жителей Курской области, которым теперь разрешено временно не платить налоги в связи с трудной жизненной и экономической ситуацией в регионе. Однако, как уточняется на сайте Кабмина, отсрочку получают только жители некоторых районов, находящихся у границы с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

«Подписано постановление о возможности получения отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих в Курской области», — говорится на сайте Кабмина.

Уточняется, что речь идёт о налогах, которые нужно было заплатить в 2024 году. Срок их оплаты сдвинут до 1 декабря 2025 года для граждан, проживающих в приграничных районах Курской области, либо для жителей районов области, в которых действует режим контртеррористической операции. Существует и ещё одно условие, при котором в отношении жителей районов должно быть принять решение об эвакуации или отселении.

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