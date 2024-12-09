Кабмин РФ утвердил отсрочку от уплаты налогов для жителей Курской области

Уточняется, что речь идёт о налогах, которые нужно было заплатить в 2024 году. Срок их оплаты сдвинут до 1 декабря 2025 года для граждан, проживающих в приграничных районах Курской области, либо для жителей районов области, в которых действует режим контртеррористической операции. Существует и ещё одно условие, при котором в отношении жителей районов должно быть принять решение об эвакуации или отселении.