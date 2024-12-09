Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около −11° ожидается в Иркутске во вторник

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, утром при прояснении туман.

Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 71% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: НИА Байкал

Ветер северо-западный, юго-западный с переходом в южных районах на юго-восточный 4−9 м/с, в северных районах местами порывы до 14 м/с, поземка.

Температура ночью −20,-25°, при прояснении −27,-32°, в Тайшетском, Чунском, северных районах −16,-21°, местами до −27°, днем −10,-15°, при облачной погоде −17,-22°.

В Иркутске завтра переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −21,-23°, днем −10,-12°.