Около −11° ожидается в Иркутске во вторник

Ветер северо-западный, юго-западный с переходом в южных районах на юго-восточный 4−9 м/с, в северных районах местами порывы до 14 м/с, поземка.
Температура ночью −20,-25°, при прояснении −27,-32°, в Тайшетском, Чунском, северных районах −16,-21°, местами до −27°, днем −10,-15°, при облачной погоде −17,-22°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −21,-23°, днем −10,-12°.