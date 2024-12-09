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Депутаты Башкирии намерены принять закон о субсидиях частным детским садам

Речь идет о финансировании части затрат частных дошкольных и общеобразовательных организаций.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Курултая Башкирии намерены рассмотреть изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан». Нововведения коснутся порядка определения объемов финансирования частных детсадов и школ.

Как пояснил спикер регионального заксобрания Константина Толкачева, каждый год частные образовательные учреждения получают субвенции на основании заявок муниципалитетов. Сумма рассчитывается по специальной методике, которую хотят приблизить к методике расчета по муниципальным организациям.

«Это справедливо: качество образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения», —добавил Толкачев.

Всего в Башкирии почти 209 тысяч детей ходят в частные учреждения, почти шесть из них являются воспитанниками детских садов.

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