Полиция сорвала ночные гонки стритрейсеров на Крестовском острове

— Стражи правопорядка проверили более 50 автомобилей, составили несколько десятков административных протоколов. Семеро водителей отправили на медицинское освидетельствование, но нашлись лихачи, которые отказались его проходить, за что их привлекли к ответственности по статье 12.26 КоАП РФ. Теперь им грозит не только внушительный штраф, но и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, — рассказали в ведомстве.