Полиция сорвала ночные гонки стритрейсеров на Крестовском острове

Минувшие выходные не задались у любителей экстремальных ночных гонок, которые собрались на импровизированном автодроме на Крестовском острове. Десятки стритрейсеров планировали провести массовый заезд под громкую музыку и мощный рев моторов. Однако туда нагрянула полиция. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Стражи правопорядка проверили более 50 автомобилей, составили несколько десятков административных протоколов. Семеро водителей отправили на медицинское освидетельствование, но нашлись лихачи, которые отказались его проходить, за что их привлекли к ответственности по статье 12.26 КоАП РФ. Теперь им грозит не только внушительный штраф, но и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, — рассказали в ведомстве.
Еще семеро гонщиков остались без своих машин — полицейские усмотрели признаки изменения номеров агрегатов и эвакуировали транспорт на специализированную стоянку. Если подозрения подтвердятся, то стритрейсерам грозят уголовные дела по статье 326 УК РФ.
Более 10 автомобилей проверили на «громкий выхлоп». Водителей предупредили, если они таким образом продолжат нарушать ночную тишину и не исправят технические нарушения, то их «железного коня» лишат регистрации.